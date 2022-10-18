Трагедия в Ейске: Число погибших из-за падения Су-34 возросло до 13

Отмечается, что еще 19 человек получили ранения, четверо из них были доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко», — отметили в Минздраве.

Как сообщили в МЧС РФ, сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать в гостиницы и пансионаты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что в Ейске на месте падения истребителя ввели режим чрезвычайной ситуации.