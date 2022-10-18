Трагедия в Ейске: Число погибших из-за падения Су-34 возросло до 13
После падения истребителя во дворе жилого дома в Ейске погибли трое детей, спасти удалось 68 человек, при этом катапультировавшийся летчик утверждает, что самолет не был сбит.
Тринадцать человек, в том числе трое детей, погибли в результате падения самолета Су-34 в жилом массиве города Ейска. Об этом сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что еще 19 человек получили ранения, четверо из них были доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко», — отметили в Минздраве.
Как сообщили в МЧС РФ, сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать в гостиницы и пансионаты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что в Ейске на месте падения истребителя ввели режим чрезвычайной ситуации.
Так, трагедия произошла в понедельник вечером. Во дворе жилого дома упал российский истребитель Су-34, в результате крушения произошло возгорание авиатоплива. Летчики успели катапультироваться. После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на пяти этажах многоквартирного дома. Спасатели всю ночь занимались ликвидацией ЧП. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело.
Как сообщил Вениамин Кондратьев, в результате ЧП было повреждено 17 квартир. Президент России Владимир Путин уже заслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации и поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
По данным Минобороны РФ, Су-34 должен был выполнить учебно-тренировочный полет и потерпел крушение после взлета с военного аэродрома Южного военного округа.
«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», - отметили в ведомстве.
Момент катапультирования пилотов сняли на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash. На записи видно, как самолет летит над жилыми домами. В какой-то момент происходит вспышка, после чего можно заметить два раскрывающихся парашюта.
Также в сети распространилось видео, на котором видно, как один из них летчиков приземлился рядом с местом катастрофы. Очевидцы немедленно подбежали к мужчине и стали оказывать помощь. На вопрос местной жительницы был ли сбит самолет, летчик ответил отрицательно.
По данным СМИ, на Ейском аэродроме располагался 959-й учебный авиаполк, а также 959-й бомбардировочный полк 1-й гвардейской Сталинградской, Свирской смешанной авиадивизии из состава 4-й армии ВВС и ПВО. Ейск находится на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря почти напротив Мариуполя.
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