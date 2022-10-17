Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета в Ейске
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета на жилой дом в Ейске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК РФ.
Работа по расследованию обстоятельств инцидента уже началась. Отмечается, что на место происшествия направлены криминалисты из центрального аппарата.
Ранее источник RT в правоохранительных органах отметил, что причиной крушения мог стать отказ двигателя. Сообщалось, что горели четыре этажа многоэтажки после падения самолета. По предварительным данным, пилот катапультировался.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru