Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета в Ейске

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета на жилой дом в Ейске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК РФ.

Работа по расследованию обстоятельств инцидента уже началась. Отмечается, что на место происшествия направлены криминалисты из центрального аппарата.

Ранее источник RT в правоохранительных органах отметил, что причиной крушения мог стать отказ двигателя. Сообщалось, что горели четыре этажа многоэтажки после падения самолета. По предварительным данным, пилот катапультировался.









