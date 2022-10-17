Число погибших при ЧП в Ейске выросло до шести

В Ейске число погибших при пожаре в многоэтажке, на которую упал военный самолет, увеличилось до шести. Об этом сообщает новостной телеграм-канал Baza.

Ране сообщалось о трех погибших.

В понедельник вечером военный самолет упал на девятиэтажный жилой дом. В результате возникшего пожара огнем охватило несколько этажей.

По данным из сети, пилот катапультировался. Возбуждено уголовное дело.





