Число погибших при ЧП в Ейске выросло до шести

В Ейске число погибших при пожаре в многоэтажке, на которую упал военный самолет, увеличилось до шести. Об этом сообщает новостной телеграм-канал Baza.

Ране сообщалось о трех погибших.

В понедельник вечером военный самолет упал на девятиэтажный жилой дом. В результате возникшего пожара огнем охватило несколько этажей.

По данным из сети, пилот катапультировался. Возбуждено уголовное дело.


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ТЕГИ:Краснодарский Край
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