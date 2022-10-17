Число погибших при ЧП в Ейске выросло до шести
17 октября 202222:15
В Ейске число погибших при пожаре в многоэтажке, на которую упал военный самолет, увеличилось до шести. Об этом сообщает новостной телеграм-канал Baza.
Ране сообщалось о трех погибших.
В понедельник вечером военный самолет упал на девятиэтажный жилой дом. В результате возникшего пожара огнем охватило несколько этажей.
По данным из сети, пилот катапультировался. Возбуждено уголовное дело.
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17 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru