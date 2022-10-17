В Ейске четыре этажа многоэтажки горят после падения на дом самолета

В Ейске (Краснодарский край) четыре этажа многоэтажного жилого дома охватило огнем после падения на него самолета. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.

Площадь пожара, по данным в сети, составляет 2000 кв. Метров.

Источник RT в правоохранительных органах отметил, что причиной крушения мог стать отказ двигателя, однако официальная причина происшествия ещёне установлена.

Количество пострадавших устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Краснодарский КрайПожарные
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