«Зенит» одержал победу над «Балтикой» и поднялся на третье место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Мячи забили Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. «Зенит» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Балтика» с 11 баллами располагается на восьмой позиции.

В следующем матче калининградские футболисты 11 октября сыграет на выезде против грозненского «Ахмата», а «Зенит» днем ранее в гостях встретятся с «Краснодаром».

Футболисты «Зенита» расслабились и потеряли мотивацию, это было видно не только в последней игре с ЦСКА, но и еще с «Родиной» в августе. Об этом НСН рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

