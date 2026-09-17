«Зенит» одержал победу над «Балтикой» и поднялся на третье место в РПЛ
Калининградский футбольный клуб «Балтика» на своем поле проиграл петербургскому «Зениту» в матче чемпионата России по футболу.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Мячи забили Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. «Зенит» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Балтика» с 11 баллами располагается на восьмой позиции.
В следующем матче калининградские футболисты 11 октября сыграет на выезде против грозненского «Ахмата», а «Зенит» днем ранее в гостях встретятся с «Краснодаром».
Футболисты «Зенита» расслабились и потеряли мотивацию, это было видно не только в последней игре с ЦСКА, но и еще с «Родиной» в августе. Об этом НСН рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
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