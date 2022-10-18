В Ейске ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в городе Ейск Краснодарского края, где произошло крушение военного самолета на жилой дом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В понедельник вечером военный самолет упал на девятиэтажный жилой дом. В результате возникшего пожара огнем охватило несколько этажей. По данным МЧС, погибли шесть человек.

По данным из сети, пилот катапультировался. Возбуждено уголовное дело.





