В Ейске ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в городе Ейск Краснодарского края, где произошло крушение военного самолета на жилой дом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В понедельник вечером военный самолет упал на девятиэтажный жилой дом. В результате возникшего пожара огнем охватило несколько этажей. По данным МЧС, погибли шесть человек.

По данным из сети, пилот катапультировался. Возбуждено уголовное дело.



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ТЕГИ:Краснодарский Край
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