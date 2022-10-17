Власти Кубани выделят 1 млн руб. для семей погибших в Ейске

Власти Краснодарского края заявили, что выделят по 1 млн рублей для семей погибших при ЧП в Ейске. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, пострадавшие получат по 400 тысяч рублей.

В понедельник вечером военный самолет упал на девятиэтажный жилой дом. В результате возникшего пожара огнем охватило несколько этажей.

По данным из сети, пилот катапультировался. Возбуждено уголовное дело.









