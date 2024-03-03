Террористы ликвидированы: В Ингушетии из-за боевиков погиб местный житель

Во время операции спецназа ФСБ в Ингушетии против боевиков, готовящих теракт, по предварительным данным, погиб местный житель, ранены несколько силовиков.



В городе Карабулаке, который находится в центральной части Ингушетии, в ходе контртеррористической операции ликвидированы шесть боевиков. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах региона.

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«По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются», — сообщил источник агентства.

Режим контртеррористической операции введен накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

Боевики в Ингушетии планировали преступления террористической направленности, которые должны были вызвать общественный резонанс, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

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Режим спецоперации ФСБ РФ распространила на четыре улицы: Рабочую, Осканова, Набережную и Джабагиева ингушского Карабулака, передают «Известия».

В ходе операции заблокированные спецназом Федеральной службы безопасности боевики в одном из домов пытались сбежать через окно, пишет издание, публикуя видео с места событий.

«На кадрах видно свисающие из окна четвертого этажа простыни, по которым пытались спуститься боевики. Попытка скрыться от сотрудников спецслужб закончилась провалом», – сообщают «Известия».
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По предварительной информации, среди местных жителей есть погибший, ранены трое силовиков. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Предварительно, ранены трое силовиков и погиб местный жителей, попавший под шальную пулю, выпущенную ваххабитами», – написал военкор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уничтоженные в Ингушетии террористы являются «сторонниками запрещенного в России "Исламского Государства"».

«В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты и самодельное взрывное устройство», – рассказал Котенок.
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После задержания боевиков силы ФСБ РФ провели зачистку дома, где были заблокированы террористы.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале призвал жителей к сохранению спокойствия.

«Убедительно прошу жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Доверять только официальной информации. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов», – отметил он.
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В ингушском городе Карабулаке отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил республиканский оперативный штаб.

«Правовой режим КТО и временные ограничения отменены», - говорится в приказе управления ФСБ по Республике Ингушетия.

Ранее В Ингушетии введен план «Перехват» из-за похищения мужчины, сообщает Life.ru. Десять человек на двух машинах ВАЗ похитили 36-летнего мужчину и сильно избили его. Через четыре часа пострадавшего оставили на улице Албакова недалеко от его дома. Очевидцы вызвали скорую, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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