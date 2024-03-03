Террористы ликвидированы: В Ингушетии из-за боевиков погиб местный житель

В ингушском городе Карабулаке отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил республиканский оперативный штаб.

«Правовой режим КТО и временные ограничения отменены», - говорится в приказе управления ФСБ по Республике Ингушетия.

Ранее В Ингушетии введен план «Перехват» из-за похищения мужчины, сообщает Life.ru. Десять человек на двух машинах ВАЗ похитили 36-летнего мужчину и сильно избили его. Через четыре часа пострадавшего оставили на улице Албакова недалеко от его дома. Очевидцы вызвали скорую, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».













