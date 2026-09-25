СМИ: Попрошайки в Москве отказываются от мелких купюр

Профессиональные просители и лжебедные заполонили столицу. Женщины и мужчины отказывались от подаяния меньше 1000 рублей и утверждали, что собирают деньги на лекарства. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Уточняется, что пенсионеры находятся на центральных улицах Москвы, чтобы вымаливать различные суммы по вечерам у подвыпивших клиентов городских заведений. Утверждается, что охранники баров и кафе видели людей, которые приезжают за милостыней на такси и изображают немощных всю ночь напролет.

Директор благотворительного фонда и приюта Леонид Чурашов добавил, что большинство бездомных не хотят менять свой образ жизни, а 8 из 10 снова идут на улицы, даже если ранее обращались за помощью в специализированные организации.

В свою очередь, социальный психолог Андрей Жиляев отметил, что люди, которые помогают попрошайкам, имеют потребность спасти кого-то, чтобы успокоиться морально. А те, кто получают деньги имеют нехватку социальных контактов, поделился он.

Ранее клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков «Лоза» Александра Изюменко заявила в пресс-центре НСН, кто становится «вечным спасателем».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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