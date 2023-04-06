ФСБ отчиталась о задержании боевика банды Басаева и Хаттаба

Силовики сумели захватить экс-члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который причастен к расправе над 15 военнослужащими российской армии в окрестностях станицы Червленная в Чеченской республике в 1999 году. Информацию об этом распространила Федеральная служба безопасности.

Как уточняет RT, задержание проведено на территории Ногайского района Карачаево-Черкессии. Называется также имя боевика, это гражданин РФ Абдуллялим Джумагишиев. Его возраст не уточняется.

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По данным Центра общественных связей ФСБ, у следствия есть 100% доказательства участия задержанного в нападении группировки Басаева и Хаттаба на военных в октябре 1999 года у Червлённой. Суд уже принял решение арестовать боевика.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Ингушетии с минувшего вечера проводится спецоперация против боевиков, напавших на пост ДПС 27 марта. По данным правоохранительных органов республики, трое силовиков погибли при боестолкновении в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района, еще не менее семи получили ранения.

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