ФСБ отчиталась о задержании боевика банды Басаева и Хаттаба

Силовики сумели захватить экс-члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, который причастен к расправе над 15 военнослужащими российской армии в окрестностях станицы Червленная в Чеченской республике в 1999 году. Информацию об этом распространила Федеральная служба безопасности.

Как уточняет RT, задержание проведено на территории Ногайского района Карачаево-Черкессии. Называется также имя боевика, это гражданин РФ Абдуллялим Джумагишиев. Его возраст не уточняется.