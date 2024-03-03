В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

В ингушском городе Карабулаке отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил республиканский оперативный штаб.

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Режим КТО отменен с 12:45 мск. Соответствующий приказ выпустило управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Ингушетия.

«Правовой режим КТО и временные ограничения отменены», - говорится в приказе.

Режим КТО в Карабулаке ввели в субботу в 19:30 мск. При проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили группу бандитов в одном из домов. Ликвидировано шесть боевиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомТеррористыИнгушетия

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