В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
В ингушском городе Карабулаке отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил республиканский оперативный штаб.
Режим КТО отменен с 12:45 мск. Соответствующий приказ выпустило управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Ингушетия.
«Правовой режим КТО и временные ограничения отменены», - говорится в приказе.
Режим КТО в Карабулаке ввели в субботу в 19:30 мск. При проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили группу бандитов в одном из домов. Ликвидировано шесть боевиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru