СМИ: Продавцы на маркетплейсах столкнулись с исками из-за фотографий

На российских селлеров и бизнесменов массово подают иски за использование изображений из Интернета в рекламе товаров. Общие суммы взысканий достигают 400 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиян предупредили об авторских правах на ИИ-треки

Стоковые фотографии стали способом заработка для компании ООО «Фортуна Технолоджис». Она отправляла досудебные претензии разным предпринимателям и отправляла жалобы в судебные инстанции. Вердикт был всегда в ее пользу.

Пострадавшие утверждают, что корпорация сознательно ищет авторов фотокарточек и монетизирует компенсации в их пользу. В свою очередь, представители общества с ограниченной ответственностью ответили, что все права остаются за первоначальным владельцем, а они не покупают чужие работы ради исков.

Ранее адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов рассказал НСН, какие риски ждут россиян за использование продуктов не своего интеллектуального труда.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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