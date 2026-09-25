СМИ: Продавцы на маркетплейсах столкнулись с исками из-за фотографий
На российских селлеров и бизнесменов массово подают иски за использование изображений из Интернета в рекламе товаров. Общие суммы взысканий достигают 400 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Стоковые фотографии стали способом заработка для компании ООО «Фортуна Технолоджис». Она отправляла досудебные претензии разным предпринимателям и отправляла жалобы в судебные инстанции. Вердикт был всегда в ее пользу.
Пострадавшие утверждают, что корпорация сознательно ищет авторов фотокарточек и монетизирует компенсации в их пользу. В свою очередь, представители общества с ограниченной ответственностью ответили, что все права остаются за первоначальным владельцем, а они не покупают чужие работы ради исков.
Ранее адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов рассказал НСН, какие риски ждут россиян за использование продуктов не своего интеллектуального труда.
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