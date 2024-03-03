НАК: блокированные в Карабулаке боевики планировали теракты
3 марта 202402:02
В Карабулаке (Ингушетия) проводится контртеррористическая операция (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Там блокированы боевики. Отмечается, что они планировали преступления террористической направленности. При попытке задержания злоумышленники открыли огонь по силовикам. В настоящее время идет бой.
Жители близлежащих домов эвакуированы. Обстановка находится под контролем.
Ранее в Ингушетии задержали стрелявших в полицейских мужчин
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru