НАК: блокированные в Карабулаке боевики планировали теракты

В Карабулаке (Ингушетия) проводится контртеррористическая операция (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

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Там блокированы боевики. Отмечается, что они планировали преступления террористической направленности. При попытке задержания злоумышленники открыли огонь по силовикам. В настоящее время идет бой.

Жители близлежащих домов эвакуированы. Обстановка находится под контролем.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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