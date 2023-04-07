Один из боевиков, напавших на силовиков в Ингушетии, сдался

Один из четырех боевиков, разыскиваемых за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сдался полицейским. Об это сообщает РИА Новости.

ФСБ отчиталась о задержании боевика банды Басаева и Хаттаба

Агентство сообщает, что сдавшимся оказался 22-летний Амир Боков. Силовики продолжают поиски еще трех террористов.

Накануне МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей за информацию о их нахождении.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БоевикиИнгушетия

Горячие новости

Все новости

партнеры