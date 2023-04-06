СМИ: В Ингушетии трое полицейских погибли в боестолкновении с террористами

Три человека погибли при боестолкновениях силовиков с террористами в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.

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Ранее в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Накануне в селении Зязиков-Юрт произошло боестолкновение с группой боевиков.

По данным источника, все погибшие — сотрудники полиции. Издание отмечает, что еще семь человек пострадали.

Сейчас на месте инцидента затишье, террористы прекратили огонь, но пока не обезоружены, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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