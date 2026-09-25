Экс-премьер Украины назвал новый способ выбить с Запада деньги для Киева
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские чиновники врут о разрушениях, чтобы получить деньги от западных стран.
Он отреагировал таким образом на слова гендиректора группы компаний «Метинвест» Юрия Рыженкова, который сообщил, что металлургические заводы настолько пострадали, что выплавка стали почти полностью прекращена. Азаров усомнился, что это правда.
«Надо дождаться объективных данных о состоянии ремонтов, которые проводятся на предприятиях. Тогда уже можно отвечать. Я привык, откровенно говоря, этой болтовне по телевизору не доверять», — рассказал он «Газете.Ru».
Азаров добавил, что шансы получить деньги будут выше, если сильнее сгустить краски. По его мнению, такие заявления направлены на получение помощи от Запада.
Ранее профессор МГИМО Евгения Обичкина в беседе с НСН оценила заявления лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен об отказе поддерживать ВСУ.
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