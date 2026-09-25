Трамп пытался отправить Зеленского в Москву

Издание утверждает, что этот состоялся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где 22 сентября прошла встреча Трампа и Зеленского. Американец настаивал на визите в российскую столицу, однако Зеленский категорически отклонил эту инициативу. Источники, знакомые с ходом закрытых обсуждений, отметили, что сама постановка подобного вопроса «глубоко расстроила» украинского президента, поскольку Вашингтон выдвинул такие требования далеко не впервые, несмотря на предыдущие отказы.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, журналистам, что приглашение действует, а лидер Украины знает, что от него требуется, чтобы согласовать переговоры и получить гарантии безопасности. Его слова приводит ТАСС.



Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов объяснил НСН, почему Зеленский не будет слушаться Трампа до ноября.

