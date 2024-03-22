Теракт в «Крокус Сити Холле»: Погибли 40 человек, идет штурм

В пятницу 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По данным ФСБ, погибло около 40 человек, еще более 100 ранены. По данным источника НСН, первые выстрелы зрители услышали в 20:03. Очевидцы публиковали в соцсетях видео, из которых следовало, что террористы, зашедшие в здание через фойе, расстреливали людей в упор. Обилие обновляемой информации привело к тому, что в в мессенджере Telegram произошел массовый сбой.

СТРЕЛЬБА ПЕРЕРОСЛА В ПОЖАР



Как позже сообщил Telegram-канал Shot, террористов могло быть пятеро. Ворвавшись в партер концертного зала, они открыли стрельбу из автоматов. Затем нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, что привело к пожару.

Часть людей смогла выбраться из здания, однако некоторые были вынуждены укрываться от стрельбы на -1 этаже, сообщил Telegram-канал Baza. Также известно, что часть людей оказалась отрезана от выхода на четвертом этаже. Позже пресс-служба МЧС Московской области проинформировала, что пожарным удалось вывести из здания около 100 человек. Часть людей оставались на крыше в ожидании помощи. По данным Telegram-канала 112, на тушение пожара были направлены вертолеты.

ОБРУШЕНИЕ КРОВЛИ И НАЧАЛО ШТУРМА

Однако горящая кровля «Крокус Сити Холла» начала рушиться. Около 20:40 оперативные службы сообщили о взрыве на объекте. Менее чем через час раздался второй взрыв. Помимо пожарных внутри здания работали бойцы СОБР.

Ситуация осложнялось тем, что, по данным ряда СМИ, несколько террористов забаррикадировались внутри здания. В свою очередь Telegram-канал Baza писал, что предварительно четверым преступникам удалось скрыться с места. После сотрудники ДПС перекрыли дороги вблизи «Крокус Сити Холл» и организовали огневую поддержку при досмотре машин. По тревоге подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД досматривали машины, разыскивая четверых мужчин в камуфлированной одежде. При этом Telegram-канал 112 написал, что по предварительным данным, автомобиль, на котором приехали террористы в Крокус Сити Холл, все еще стоит на парковке ТЦ и может быть заминирован.

Около 21:40 в СМИ появилась информация о том, что спецназ пошел на штурм концертного зала, начиная операцию по зачистке.



ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который почти сразу выехал на место, около «Крокус Сити Холла» работают более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Он также уточнил, что четверо из них в тяжелом состоянии. По сообщению помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, первых раненых доставили в медицинские учреждения уже к 21:50.

Дептранс Москвы сообщил, что в метро столицы усилили досмотры пассажиров.

В целях предосторожности в Подольске, Истре, Люберцах. Схожие решение принимались и в других регионах. В связи с трагедией в Подмосковье все массовые события также были отменены в Липецке, Курске, Владикавказе, Ленинградской области и в ряде других субъектов РФ.

