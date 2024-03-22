Музыканты «Пикника» не пострадали из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Музыканты группы «Пикник» не пострадали в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл». Инцидент произошел перед их концертом. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора группы.

Горящая кровля «Крокус Сити Холла» начала рушиться

Всего, сообщает Telegram-канал 112, более 10 человек погибло во время стрельбы, 50 зрителей ранены. Кроме того, сообщает Telegram-канал Baza, начавшимся пожаром в здании заблокированы свыше 100 человек.

Ранее очевидец событий сообщил, что в концертном зале были отчетливо слышны автоматные очереди, а над зданием «Крокус Сити Холла» заметен густой черный дым.

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ФОТО: соцсети
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