Музыканты «Пикника» не пострадали из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле»
Музыканты группы «Пикник» не пострадали в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл». Инцидент произошел перед их концертом. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора группы.
Всего, сообщает Telegram-канал 112, более 10 человек погибло во время стрельбы, 50 зрителей ранены. Кроме того, сообщает Telegram-канал Baza, начавшимся пожаром в здании заблокированы свыше 100 человек.
Ранее очевидец событий сообщил, что в концертном зале были отчетливо слышны автоматные очереди, а над зданием «Крокус Сити Холла» заметен густой черный дым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru