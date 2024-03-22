Музыканты «Пикника» не пострадали из-за стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Всего, сообщает Telegram-канал 112, более 10 человек погибло во время стрельбы, 50 зрителей ранены. Кроме того, сообщает Telegram-канал Baza, начавшимся пожаром в здании заблокированы свыше 100 человек.

Ранее очевидец событий сообщил, что в концертном зале были отчетливо слышны автоматные очереди, а над зданием «Крокус Сити Холла» заметен густой черный дым.

