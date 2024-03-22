Картаполов: Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все

«Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все», - заявил депутат.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.

По данным СМИ, погибли около 40 человек, пострадали порядка 130. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Росгвардии. Проводится эвакуация людей.

В Минздраве сообщили, что первые пострадавшие при теракте в Москве уже поступили в медицинские учреждения.

