СМИ: В «Крокус Сити Холле» во время теракта могли находиться до 7200 человек

В концертном зале «Крокус Сити Холл», где вечером 22 марта произошел теракт, могло находиться 6200 человек при максимальной вместимости зала свыше 9000 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным издания, были проданы практически все билеты на концерт группы «Пикник», который должен был пройти в концертном зале.

Вместе с тем Telegram-канал SHOT говорит о 7200 посетителях. При этом официальные данные о количестве пострадавших отсутствуют.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 130.

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