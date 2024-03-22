СМИ: В «Крокус Сити Холле» во время теракта могли находиться до 7200 человек

По данным издания, были проданы практически все билеты на концерт группы «Пикник», который должен был пройти в концертном зале.

Вместе с тем Telegram-канал SHOT говорит о 7200 посетителях. При этом официальные данные о количестве пострадавших отсутствуют.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 130.

