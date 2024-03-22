СК возбудил уголовное дело по статье теракт после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области после стрельбы в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в ведомстве.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.
В концертном зале могло находиться до 7,2 тысячи человек. Именно столько зрителей максимально вмещает зал. Точное количество по факту пока выясняется, но все билеты были проданы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru