СК возбудил уголовное дело по статье теракт после стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области после стрельбы в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в ведомстве.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

Сегодня в «Крокусе» в 20:00 должен был пройти концерт группы «Пикник». Первые выстрелы прозвучали именно в этом время, отмечает «Радиоточка НСН». Музыканты группы не пострадали.

В концертном зале могло находиться до 7,2 тысячи человек. Именно столько зрителей максимально вмещает зал. Точное количество по факту пока выясняется, но все билеты были проданы.

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ФОТО: РИА Новости
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