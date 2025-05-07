Житель Саратовской области предстанет перед судом за убийство и покушение
В Саратовской области завершено расследование дела против 41-летнего жителя города Маркса, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух человек, а также в незаконном хранении оружия и умышленном повреждении имущества.
По данным регионального управления СК, инцидент произошел 24 ноября 2024 года, когда на перекрестке улиц Победы и Карла Маркса водитель Toyota Land Cruiser 200 не уступил дорогу автомобилю «Ока», имеющему преимущество проезда.
После инцидента обвиняемый подъехал к остановившейся «Оке» и открыл огонь из самодельного пистолета, выстрелив семь раз по водителю и пассажиру, а также по другому автомобилю. В результате водитель «Оки» погиб, а пассажир получил травмы средней тяжести. Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан и арестован.
Следователи завершили сбор доказательств и подготовили обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Саратовский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый вину не признал. В случае осуждения ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru