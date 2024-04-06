Страшный паводок: Оренбург эвакуируют, в Орске - расследования

По данным властей региона, на данный момент в пунктах временного размещения находятся 320 жителей Орска, в том числе 85 детей.

ОРСК

В городе Орске Оренбургской области на территории Советского района прорвало дамбу 5 апреля. В зоне затопления оказались более 2,5 тысяч домов.

Мэр Орска Василий Козупица 3 апреля провел инспекцию дамбы и не увидел угрозы прорыва. Об этом сообщил в посте в соцсети «ВКонтакте».

«Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность», – сделал вывод Козупица.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Оренбургской области заявили о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РФ после прорыва дамбы в Орске - по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)».



Идет массовая эвакуация людей из района Старый город. Власти организовали для тех, кто не сможет разместиться у родственников, пункты временного размещения со всем необходимым.