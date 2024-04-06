В подтопленном Орске обнаружили тела трех человек

В подтопленном районе Орска Старый город при патрулировании территории обнаружили тела трех человек. Об этом сообщает сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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«Предварительно, погибли три человека», – уточнил представитель экстренных служб.

Сообщается, что тела обнаружили в частных домовладениях во время патрулирования одного из районов Орска - Старого города.

На данный момент власти сообщили о подтоплении 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПогибшиеПаводокОренбургская Область

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