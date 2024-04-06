Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опасно повысился

Данные о повышении уровня воды на Урале около Оренбурга передал диспетчерский центр.

«По данным на 8 утра 6 апреля уровень воды составил 828 см. Опасной считается отметка в 930 см», — уточнили в мэрии.

В Орске Оренбургской области уровень воды в реке Урал достиг критической отметки в 9,27 метра, ранее произошел прорыв дамбы, население эвакуируют.

На территории Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что данные о разрушении дамбы в Орске не соответствуют реальному положению дел, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



