Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опасно повысился
Вода в реке Урал в Оренбурге поднялась до опасной отметки в 828 сантиметров, сообщает городская мэрия.
Данные о повышении уровня воды на Урале около Оренбурга передал диспетчерский центр.
«По данным на 8 утра 6 апреля уровень воды составил 828 см. Опасной считается отметка в 930 см», — уточнили в мэрии.
В Орске Оренбургской области уровень воды в реке Урал достиг критической отметки в 9,27 метра, ранее произошел прорыв дамбы, население эвакуируют.
На территории Оренбургской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.
Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что данные о разрушении дамбы в Орске не соответствуют реальному положению дел, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru