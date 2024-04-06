Мэр Оренбурга пригрозил полицией отказавшимся от эвакуации
Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что отказавшихся от эвакуации граждан в районе подтопления вывезут принудительно при участии полиции.
Он предупредил, что уровень воды в Урале уже достиг 855 сантиметров и ночью она может пробить критическую отметку. Мэр призвал всех жителей города, попавших в зону подтопления, покинуть свои дома.
Оренбургский губернатор Денис Паслер в свою очередь назвал сложной ситуацию в старой части частично подтопленного Орска. По его словам, для эвакуированных жителей города создадут пункты длительного пребывания.
Ранее глава региона принял решение вдвое увеличить выплаты для пострадавших от паводка в Оренбургской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru