Жертвы в Белгороде: ВСУ выпустили 14 ракет по мирным жителям

На кадрах с городских камер видно, как во время начавшегося обстрела гуляющие или спешащие на работу люди в панике, прикрывая голову руками, пытались найти себе место на улице.

«Сильно жахнуло, я думал, перепонки лопнут. Был очень резкий звук, так сильно ударило по ушам! Ощущение неприятное…. После ударов подъехала «скорая» сразу, четыре «реанимации», МЧС…. Всё быстро приехали буквально за пять-сем минут», - рассказывают очевидцы.

По окончании обстрела, пробираясь сквозь пыль и обломки магазинов, люди пытались помочь раненным, успокоить их, перевязать раны до приезда «скорой помощи». После удара по Белгороду в пяти многоквартирных домах выбило окна, разрушены семь частных домов, повреждены пять машин, сообщил губернатор региона.

«Когда прилет... испытываешь смешанные чувства… Не успеваешь среагировать. До удара нет никаких звуков. Оно прилетает и все. Все остальное происходит уже после. Мы побежали, спрятались и все. Невозможно успеть что-то сделать», - рассказал мужчина, который находился в момент обстрела в торговом центре.