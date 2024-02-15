Жертвы в Белгороде: ВСУ выпустили 14 ракет по мирным жителям
ВСУ выпустили 14 ракет по Белгороду: погибли пять человек, включая одного ребенка, еще 18 пострадали. Что еще известно на данный момент - в материале НСН.
В четверг, 15 февраля, около 12:20 улицы Белгорода заполонил страшный вой сирены ракетной опасности. Она, не замолкая, призывала местных жителей спускаться в укрытия или прятаться в домах. Первые сообщения о жертвах украинского обстрела появились уже около 12:40.
Российское Минобороны отчиталось: над территорией Белгородской области было сбито 14 реактивных снарядов «Вампир», однако не стоит забывать, что обломки этих ракет тоже страшны. Сегодня обломки ракет рухнули на территорию школьного стадиона и районного торгового центра.
Так, по предварительным данным, в результате украинского удара погибли пятеро мирных жителей, один из которых – ребенок, еще 18 человек пострадали, в том числе пятеро детей. Сейчас за их жизни борются врачи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На кадрах с городских камер видно, как во время начавшегося обстрела гуляющие или спешащие на работу люди в панике, прикрывая голову руками, пытались найти себе место на улице.
«Сильно жахнуло, я думал, перепонки лопнут. Был очень резкий звук, так сильно ударило по ушам! Ощущение неприятное…. После ударов подъехала «скорая» сразу, четыре «реанимации», МЧС…. Всё быстро приехали буквально за пять-сем минут», - рассказывают очевидцы.
По окончании обстрела, пробираясь сквозь пыль и обломки магазинов, люди пытались помочь раненным, успокоить их, перевязать раны до приезда «скорой помощи». После удара по Белгороду в пяти многоквартирных домах выбило окна, разрушены семь частных домов, повреждены пять машин, сообщил губернатор региона.
«Когда прилет... испытываешь смешанные чувства… Не успеваешь среагировать. До удара нет никаких звуков. Оно прилетает и все. Все остальное происходит уже после. Мы побежали, спрятались и все. Невозможно успеть что-то сделать», - рассказал мужчина, который находился в момент обстрела в торговом центре.
По данным Telegram-канала Mash, ВСУ запускали ракеты из-под Казачьей Лопани в Харьковской области. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «актом терроризма со стороны киевского режима». Дипломат заявила, что ситуация будет вынесена Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.
Главы многих российских регионов выразили соболезнования жителями Белгорода и предложили свою помощь. Так, губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что регион уже не раз принимал у себя белгородцев и сейчас, в столь непростое время, Ярославская область готова оказать всю необходимую Белгороду и его жителям помощь.
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