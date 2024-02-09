Кабмин выделил средства на выплаты детей, пострадавшим от обстрелов ВСУ

Уточняется, что размер единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей.

Также в документе говорится, что право на выплату имеют семьи детей, получивших увечье, ранение, травму или контузию на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Ранее правительство России поддержало проект закона, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его вдову с работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

