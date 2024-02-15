Над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО «Вампир»
Российские системы ПВО пресекли попытку украинской армии совершить атаку по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 12:30 мск 15 февраля над территорией Белгородской области. Уточняется, что для удара была применена реактивная система залпового огня RM-70 «Вампир».
«Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что над четырьмя регионами России были нейтрализованы 19 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru