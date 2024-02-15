Над Белгородской областью сбили 14 снарядов РСЗО «Вампир»

По данным ведомства, инцидент произошёл около 12:30 мск 15 февраля над территорией Белгородской области. Уточняется, что для удара была применена реактивная система залпового огня RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что над четырьмя регионами России были нейтрализованы 19 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».