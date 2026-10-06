Туроператоры раскрыли, куда исчезли горящие путевки
Воскан Арзуманов заявил НСН, что туристический рынок в целом остается гибкой системой, но горящие туры в пиковые даты – это огромный минус для всех участников.
Системные «горящие туры» в пик сезона означают, что участники рынка не угадали с ценой, объемом перевозки или спросом, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС. Арзуманов объяснил, что рынок целенаправленно к этому стремился.
«Оценка об отсутствии «горящих туров» на Новый год точно отражает главную задачу, которая давно стоит перед всем туристическим сообществом. Для бизнеса появление last minute на высокие праздничные даты — это всегда показатель ошибки или просчета. Системные «горящие туры» в пик сезона означают, что участники рынка не угадали с ценой, объемом перевозки или спросом. Туроператоры, отельеры и авиакомпании вкладывают действительно большие средства и ресурсы в аналитику и планирование как раз для того, чтобы таких просчетов не допускать. Новогодний период — один из ключевых отрезков зимы, когда бизнес за счет высокого спроса закладывает нормальную маржинальность и имеет возможность заработать. Появление массового last minute на Новый год невыгодно никому из участников рынка, весь профессиональный сектор делают все возможное, чтобы минимизировать подобные случаи и держать рынок сбалансированным», — объяснил он.
Но это не значит, что туристы теперь не смогут сэкономить на отпуске, подчеркнул он.
«При этом туристический рынок в целом остается гибкой системой и зависит от множества внешних факторов — от информационного фона до курса валют. Но если говорить о высоких праздничных датах, отсутствие «горящих туров» — это не чье-то желание или нежелание, а нормальная цель и показатель здоровой работы туристической отрасли. Если у туристов стоит задача существенно сэкономить на поездке, мы всегда рекомендуем просто выбирать не самые пиковые даты. Рассматривать вылет и возвращение до 25–31 декабря или планировать путешествие уже после 9-10 января, когда каникулярный спрос спадает. На эти даты чеки снижаются естественным образом практически по всем массовым направлениям, и именно там появление привлекательных спецпредложений вполне реально», — заключил собеседник НСН.
На Новый год россияне выбирают не только Египет и Турцию, но и премиальный отдых в ОАЭ и Азии, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
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