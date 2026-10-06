«Оценка об отсутствии «горящих туров» на Новый год точно отражает главную задачу, которая давно стоит перед всем туристическим сообществом. Для бизнеса появление last minute на высокие праздничные даты — это всегда показатель ошибки или просчета. Системные «горящие туры» в пик сезона означают, что участники рынка не угадали с ценой, объемом перевозки или спросом. Туроператоры, отельеры и авиакомпании вкладывают действительно большие средства и ресурсы в аналитику и планирование как раз для того, чтобы таких просчетов не допускать. Новогодний период — один из ключевых отрезков зимы, когда бизнес за счет высокого спроса закладывает нормальную маржинальность и имеет возможность заработать. Появление массового last minute на Новый год невыгодно никому из участников рынка, весь профессиональный сектор делают все возможное, чтобы минимизировать подобные случаи и держать рынок сбалансированным», — объяснил он.

Но это не значит, что туристы теперь не смогут сэкономить на отпуске, подчеркнул он.

«При этом туристический рынок в целом остается гибкой системой и зависит от множества внешних факторов — от информационного фона до курса валют. Но если говорить о высоких праздничных датах, отсутствие «горящих туров» — это не чье-то желание или нежелание, а нормальная цель и показатель здоровой работы туристической отрасли. Если у туристов стоит задача существенно сэкономить на поездке, мы всегда рекомендуем просто выбирать не самые пиковые даты. Рассматривать вылет и возвращение до 25–31 декабря или планировать путешествие уже после 9-10 января, когда каникулярный спрос спадает. На эти даты чеки снижаются естественным образом практически по всем массовым направлениям, и именно там появление привлекательных спецпредложений вполне реально», — заключил собеседник НСН.

На Новый год россияне выбирают не только Египет и Турцию, но и премиальный отдых в ОАЭ и Азии, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

