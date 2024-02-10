Трое белгородцев пострадали после обстрела ВСУ

Трое рабочих пострадали в результате обстрела ВСУ хутора Понуры в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков 10 февраля, в субботу.

Пять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области

«В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела», - рассказал он.

Медики госпитализировали рабочих в городскую больницу №2 Белгорода.

По словам Гладкова, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Украинский снаряд также повредил экскаватор, сообщил губернатор Белгородской области.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в пятницу украинские войска выпустили более десяти снарядов по Белгородской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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