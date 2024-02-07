Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire
7 февраля 202417:33
Над территорией Белгородской области уничтожили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что цели уничтожили российские средства ПВО.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре частных дома и автомобиль были повреждены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru