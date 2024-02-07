Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire

Над территорией Белгородской области уничтожили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны России.

В Шебекине два человека пострадали при обстреле со стороны Украины

В оборонном ведомстве отметили, что цели уничтожили российские средства ПВО.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре частных дома и автомобиль были повреждены в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОМинобороны РФБелгородская областьУкраинаВСУ

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