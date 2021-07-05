Спаси себя сам! Россиянам рассказали, как выжить при наводнении

Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Отмечается, что в реках города из-за ливней зафиксирован критический уровень воды.

Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал граждан не полагаться целиком на помощь спасателей, а пытаться сделать все для собственного спасения самим.