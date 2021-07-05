Спаси себя сам! Россиянам рассказали, как выжить при наводнении
Что должно быть в «тревожном чемоданчике» и почему надо опасаться столбов электропередач, рассказал спасатель МЧС Эдуард Халилов.
Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Отмечается, что в реках города из-за ливней зафиксирован критический уровень воды.
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал граждан не полагаться целиком на помощь спасателей, а пытаться сделать все для собственного спасения самим.
«Самое важное, чтобы люди осознали одну вещь:спасатели не являются волшебниками. Да, они спасают людей, да, они делают все возможное, чтобы спасти жизни, здоровье, имущество. Но люди в первую очередь сами должны руководствоваться здравым смыслом. Если человек видит, что поднимается достаточно активно уровень воды в реке из-за сильных, обильных дождей, то человек, живущий возле реки, должен собрать все самые ценные вещи: документы, деньги, драгоценности. Собрать их в рюкзак или сумку, так называемый «тревожный чемоданчик», и как можно быстрее осуществить эвакуацию, чтобы найти безопасное место и там укрыться. Если же человек не успел это сделать, то уже его задача не спасать вещи, а спасать его семью: своих детей, пожилых родителей, своих близких», - посоветовал спасатель.
Собеседник НСН отметил, что сила воды достаточно серьезная, и даже подготовленного человека, который окажется в воде, может просто снести дальше по течению.
«Нужно искать места-возвышенности, где не проходит вода и куда она не сможет подняться. Если есть возможность за что-то зацепиться – это может быть столб, может быть крепкое дерево. Схватиться за него. Обязательно подать сигнал, чтобы вас увидели очевидцы и смогли сообщить спасателям, которые в свою очередь вас попытаются оттуда спасти и эвакуировать. Нужно опасаться тяжелых предметов, которые могут снести потоки воды, чтобы вас эти предметы не поранили, не затащили в воду и не унесли вниз по течению. Если рядом стоят столбы электропередач, помните, что, бывает, порой они падают, и можно оказаться под воздействием электрического тока. То есть у нас угроза не только снизу, но и сверху», - предупредил эксперт по выживанию.
По словам Халилова, сильные проливные дожди приводят к тому, что деревья падают, ветки отламываются и могут упасть не только на крыши автомобилей, но и на людей, которые смотрят наверх.
«У нас люди зачастую люди залипают в телефонах, в ушах у них наушники, на голове капюшон, и они сами свое периферийное зрение блокируют. Я же всегда рекомендую смотреть по сторонам, крутить головой, потенциальную угрозу заранее предвидеть и быть внимательным. Не думать, что сейчас вода остановится, и все будет хорошо. Людей подводит то, что у нас люди до самого конца думают, что с ними беда не случится, что с ними ничего плохого произойти не может. Но как показывает практика, все-таки случаются неприятные ситуации при стихийных бедствиях, техногенных авариях и так далее. В первую очередь человек должен сам себя спасать и уже потом надеяться на профессиональное спасение», - объяснил специалист.
Халилов рассказал, что наводнения случаются практически каждый год, причем не только на юге России, но и в других регионах, и гражданам надо внимательнее реагировать на оповещения, которые приходят от МЧС.
«Каждое лето бывают сильные ливни, каждое лето поднимается уровень рек. Каждое лето бывают потопы разной степени. Просто когда-то сильнее, когда-то слабее. И ливневки просто не справляются. Потому что капли дождя сбивают листву, эта листва забивается в ливневки, плюс обычный ветер, грязь, и физически вода не может пройти. Это происходит не только на юге, но и в Центральной России, Москве. Все города с этим так или иначе сталкиваются, и поэтому люди, которые живут в потенциально опасном месте, например рядом с водоемом, должны это знать и быть к этому готовыми. Остальные люди должны посмотреть прогноз погоды. И если приходит оповещение от МЧС, на него надо обратить внимание. У нас люди что сделают? Ничего. Дальше пойдут на работу, детей отправят в школу. У людей такое отношение к своей безопасности», - заключил эксперт.
Ранее исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что нужно делать, чтобы избежать наводнений в Москве.
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