«Металлический сарай!»: Лидер группы «Непара» открестился от стадионных концертов
10 ноября 202621:42
Александра Веснина
Олег Цуриков
Александр Шоуа объяснил спецкору НСН, почему не любит стадионные концерты.
Лидер группы «Непара» Александр Шоуа заявил спецкору НСН, что не хотел бы давать концерт на стадионе из-за плохого качества звука.
«Все эти концертные площадки похожи одна на другую — как металлический сарай. Звук там отстой. Постойте в зрительном зале — вы с трудом разберете текст. А для меня важно, чтобы слушатель получал удовольствие от каждого звука, сыгранного со сцены. Здесь вопрос не в количестве людей — меня это совершенно не интересует. Меня интересует количество концертов, проведенных в хороших, культурных, красивых залах. Стадионы — не мое», — сказал артист на презентации клипа Елены Север на песню «Пассажир случайный».
Ранее Шоуа рассказал спецкору НСН, почему песня «Ты настоящая» наконец выстрелила и принесла дуэту долгожданный «Золотой граммофон». Последний раз группа «Непара» получала статуэтку в 2009 году за песню «Милая».
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