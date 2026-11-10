Экс-директор Газманова расскажет о ложных показаниях певца в суде
Бывший директор Олега Газманова Дмитрий Царенко — его осудили на семь лет по делу о мошенничестве — хочет подать заявление о ложных показаниях артиста в суде. Об этом рассказал РЕН ТВ.
По словам адвоката Евгения Эрлихмана, при рассмотрении первого уголовного дела в Дмитровском городском суде Газманов отрицал, что средства достались наличными его супруге и теще. Однако на заседании Хорошевского артист подтвердил передачу.
В конце августа последнее ведомство признало Царенко виновным и назначило семь лет колонии по совокупности с первым приговором, взыскал 15,3 млн рублей в счет возмещения ущерба.
Другой адвокат, Алексей Новожилов, говорил, что его подзащитный просил взыскать с певца деньги, поступившие на личный его счет с 2019 по 2023 год. Хотя артист заявлял, что ничего не получал за концерты.
Царенко вину не признал. Он подчеркнул, что передавал средства в полном объеме и соблюдал договоренности, а в последнем слове сказал, что не держит зла на Газманова.
Ранее сообщали, что экс-продюсер артиста Филипп Росса полностью возместил певцу ущерб.
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