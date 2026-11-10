Экс-директор Газманова расскажет о ложных показаниях певца в суде

По словам адвоката Евгения Эрлихмана, при рассмотрении первого уголовного дела в Дмитровском городском суде Газманов отрицал, что средства достались наличными его супруге и теще. Однако на заседании Хорошевского артист подтвердил передачу.



В конце августа последнее ведомство признало Царенко виновным и назначило семь лет колонии по совокупности с первым приговором, взыскал 15,3 млн рублей в счет возмещения ущерба.



Другой адвокат, Алексей Новожилов, говорил, что его подзащитный просил взыскать с певца деньги, поступившие на личный его счет с 2019 по 2023 год. Хотя артист заявлял, что ничего не получал за концерты.



Царенко вину не признал. Он подчеркнул, что передавал средства в полном объеме и соблюдал договоренности, а в последнем слове сказал, что не держит зла на Газманова.



Ранее сообщали, что экс-продюсер артиста Филипп Росса полностью возместил певцу ущерб.

