В Госдуме напомнили россиянам, когда летняя резина станет нарушением

По его словам, требования зависят от календаря, а не от погоды. С 1 декабря водителю легковушки или легкого грузовика на летних колесах могут вынести предупреждение либо оштрафовать на 500 рублей по административной статье.



Правило действует по всей стране, включая южные регионы.



Отсутствие штрафа в ноябре не освобождает от ответственности за последствия ДТП. Состояние шин могут учесть при расследовании, но виновным признают только при установлении нарушения ПДД, которое привело к аварии.



Депутат напомнил, что зимние шины нужно ставить на все колеса, а на заснеженном покрытии запрещено использовать покрышки с остаточной глубиной протектора 4 мм и меньше.



Алексеенко считает, что сроки обязательного использования зимней резины стоило бы адаптировать к климату субъектов страны. При этом он призвал не ждать декабря и менять колеса, когда среднесуточная температура устойчиво опускается до +5…+7 градусов. Летние на холоде хуже держат дорогу, а тормозной путь увеличивается, добавил парламентарий.



Недавно рассказывали, что автовладельцы должны брать чеки при замене шин к зиме.

