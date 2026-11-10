В Госдуме напомнили россиянам, когда летняя резина станет нарушением
В России водителей не могут оштрафовать за использование летней резины в ноябре, даже если на дорогах уже лежит снег. Обязательный период эксплуатации зимних шин начинается только 1 декабря. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Николай Алексеенко.
По его словам, требования зависят от календаря, а не от погоды. С 1 декабря водителю легковушки или легкого грузовика на летних колесах могут вынести предупреждение либо оштрафовать на 500 рублей по административной статье.
Правило действует по всей стране, включая южные регионы.
Отсутствие штрафа в ноябре не освобождает от ответственности за последствия ДТП. Состояние шин могут учесть при расследовании, но виновным признают только при установлении нарушения ПДД, которое привело к аварии.
Депутат напомнил, что зимние шины нужно ставить на все колеса, а на заснеженном покрытии запрещено использовать покрышки с остаточной глубиной протектора 4 мм и меньше.
Алексеенко считает, что сроки обязательного использования зимней резины стоило бы адаптировать к климату субъектов страны. При этом он призвал не ждать декабря и менять колеса, когда среднесуточная температура устойчиво опускается до +5…+7 градусов. Летние на холоде хуже держат дорогу, а тормозной путь увеличивается, добавил парламентарий.
Недавно рассказывали, что автовладельцы должны брать чеки при замене шин к зиме.
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