Адвокат Алешкин раскрыл схему обмана с электронными билетами
Мошенники могут продавать один и тот же электронный билет на концерт или спектакль сразу нескольким покупателям. В итоге на мероприятие попадет только тот, кто первым предъявит QR-код на входе. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.
Главным тревожным сигналом он назвал попытку продавца обойти официальную билетную систему. Речь идет о предложении перевести деньги на личную карту, обещании прислать все после оплаты и торопливости.
Также должны насторожить отказ передать билет через официальный сервис оператора, нежелание подтвердить заказ в личном кабинете, свежий аккаунт собеседника и отсутствие внятной истории деятельности.
При этом даже настоящий электронный билет не гарантирует проход, ведь один QR-код могут продать нескольким людям.
Если человек уже заплатил, нужно сохранить переписку, объявление, билет, чек и реквизиты получателя. Затем следует обратиться в банк с просьбой проверить возможность возврата или остановки операции. Тут же необходимо подать заявление в полицию с доказательствами и сообщить о мошенническом аккаунте администрации соцсети.
Адвокат не советует пытаться вернуть деньги через самого продавца или сомнительных посредников, обещающих решить проблему за комиссию. Часто это продолжение той же схемы. Единственная надежная гарантия — проверка билета и его переоформление через официальные ресурсы или оператора.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Адвокат Алешкин раскрыл схему обмана с электронными билетами
- Каллас: Европа не должен прислушиваться к опасениям России о безопасности
- Триллер, сатира и признание: Роман-победитель «Букера» ждут в России весной
- Экс-директор Газманова расскажет о ложных показаниях певца в суде
- «Металлический сарай!»: Лидер группы «Непара» открестился от стадионных концертов
- ЦБ рассказал о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию
- Волочкова призналась, что получала приглашения на остров Эпштейна
- «Всегда аншлаги!»: Долина заявила о невозможности купить билет на джазовый концерт
- АТОР назвала самые выгодные направления по России на Новый год
- СМИ: Европа готова возобновить диалог с Россией по ракетам