Адвокат Алешкин раскрыл схему обмана с электронными билетами

Главным тревожным сигналом он назвал попытку продавца обойти официальную билетную систему. Речь идет о предложении перевести деньги на личную карту, обещании прислать все после оплаты и торопливости.



Также должны насторожить отказ передать билет через официальный сервис оператора, нежелание подтвердить заказ в личном кабинете, свежий аккаунт собеседника и отсутствие внятной истории деятельности.



При этом даже настоящий электронный билет не гарантирует проход, ведь один QR-код могут продать нескольким людям.



Если человек уже заплатил, нужно сохранить переписку, объявление, билет, чек и реквизиты получателя. Затем следует обратиться в банк с просьбой проверить возможность возврата или остановки операции. Тут же необходимо подать заявление в полицию с доказательствами и сообщить о мошенническом аккаунте администрации соцсети.



Адвокат не советует пытаться вернуть деньги через самого продавца или сомнительных посредников, обещающих решить проблему за комиссию. Часто это продолжение той же схемы. Единственная надежная гарантия — проверка билета и его переоформление через официальные ресурсы или оператора.

