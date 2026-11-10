ЦБ рассказал о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию
Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что если Visa и Mastercard захотят вернуться в Россию, регулятор еще подумает, на каких условиях это возможно. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, регулятор с системами на эту тему не разговаривал. Она подчеркнула, что они лишились достаточно большого рынка, но РФ чувствует себя самодостаточно.
Если обстановка дойдет до возвращения, регулятор подумает, на каких условиях компании смогут здесь работать.
Глава департамента подчеркнула, что Visa и Mastercard полностью ушли с российского рынка, не находятся в реестре и не имеют лицензии на работу в стране. Все это им придется пройти заново
Международные платежные системы ушли из России весной 2022 года, но выпущенные ранее карты по-прежнему проводят операции.
Ранее о возвращении Visa и Mastercard говорили и в Госдуме.
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