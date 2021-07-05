Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения
5 июля 202109:33
Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения. Об этом сообщил оперштаб. Отмечается, что в реках города зафиксирован критический уровень воды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru