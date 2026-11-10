Каллас: Европа не должен прислушиваться к опасениям России о безопасности
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям России по вопросу безопасности. Об этом она написала в соцсети X по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях G7 в Париже.
По словам Каллас, для Киева наступили решающие недели. Она добавила, что как бы ни развивались мирные переговоры, ЕС продолжит поддерживать его, а санкции против Москвы останутся в силе и усилятся.
Глава европейской дипломатии призвала не поддаваться на переживания РФ в сфере безопасности и сказала, что НАТО — оборонительный альянс, который якобы никогда не угрожал Москве.
Ранее Кая Каллас заявила, что Европа не собирается обсуждать соответствующую архитектуру с Россией и США.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кушнер назвал конструктивными переговоры в Абу-Даби
- Адвокат Алешкин раскрыл схему обмана с электронными билетами
- Каллас: Европа не должен прислушиваться к опасениям России о безопасности
- Триллер, сатира и признание: Роман-победитель «Букера» ждут в России весной
- Экс-директор Газманова расскажет о ложных показаниях певца в суде
- «Металлический сарай!»: Лидер группы «Непара» открестился от стадионных концертов
- ЦБ рассказал о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию
- Волочкова призналась, что получала приглашения на остров Эпштейна
- «Всегда аншлаги!»: Долина заявила о невозможности купить билет на джазовый концерт
- АТОР назвала самые выгодные направления по России на Новый год