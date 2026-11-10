Каллас: Европа не должен прислушиваться к опасениям России о безопасности

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не должна прислушиваться к опасениям России по вопросу безопасности. Об этом она написала в соцсети X по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях G7 в Париже.

Каллас признала, что Европа устала от конфликта на Украине и поддержки Киева

По словам Каллас, для Киева наступили решающие недели. Она добавила, что как бы ни развивались мирные переговоры, ЕС продолжит поддерживать его, а санкции против Москвы останутся в силе и усилятся.

Глава европейской дипломатии призвала не поддаваться на переживания РФ в сфере безопасности и сказала, что НАТО — оборонительный альянс, который якобы никогда не угрожал Москве.

Ранее Кая Каллас заявила, что Европа не собирается обсуждать соответствующую архитектуру с Россией и США.

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ФОТО: AP / ТАСС
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