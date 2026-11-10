Каллас: Европа не должен прислушиваться к опасениям России о безопасности

По словам Каллас, для Киева наступили решающие недели. Она добавила, что как бы ни развивались мирные переговоры, ЕС продолжит поддерживать его, а санкции против Москвы останутся в силе и усилятся.



Глава европейской дипломатии призвала не поддаваться на переживания РФ в сфере безопасности и сказала, что НАТО — оборонительный альянс, который якобы никогда не угрожал Москве.



Ранее Кая Каллас заявила, что Европа не собирается обсуждать соответствующую архитектуру с Россией и США.

