Курорт под водой. Жуткие кадры наводнения в Сочи
Согласно экстренному предупреждению, стихия не думает успокаиваться - ожидаются новые сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра.
Сочи оказался под водой из-за прошедших накануне ливней – вода в реках Мацеста и Хорота поднялась до критической отметки.
НСН собрала видео и фото устрашающего наводнения с популярного курорта.
На Сочи обрушились сильные ливни. Вода в реках вышла из берегов, мощные потоки сносят автомобили и деревья. В городе ввели режим ЧС, местным жителям посоветовали собрать вещи и быть готовыми к эвакуации pic.twitter.com/7PiZkgnQfy— РИА Новости (@rianru) July 5, 2021
В Сочи звучат сирены, введён режим ЧС, людей готовят к возможной эвакуации. Спасатели дежурят в городе.
В Сочи звучат сирены, введён режим ЧС, людей готовят к возможной эвакуации. В реках Мацеста и Хорота — критический уровень воды из-за ливней, город уже подтопило.— Лента.ру (@lentaruofficial) July 5, 2021
Спасатели дежурят в городе на случай, если придётся эвакуировать местных. Пугающая картина pic.twitter.com/dRyH4tHjjw
Такая картина на Имеретинском пляже в Сочи. МЧС рекомендует туристам не выходить на набережные, в море, лес и горы.
Обстановка на Имеретинском пляже в #Сочи. Туристам рекомендуют не выходить на улицу pic.twitter.com/tA4OogjyRo— Lifenews_ru (@ru_lifenews) July 5, 2021
Власти сообщают, что сейчас в Сочи находятся около 175 тысяч туристов.
Сочинцев призвали приготовиться к возможной эвакуации из-за наводнения.— Газета.Ru (@GazetaRu) July 5, 2021
Реки Хорота и Мацеста вышли из берегов из-за сильного ливня. В городе заблокировано движение транспорта. Затоплены дворы домов.
Жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. pic.twitter.com/Vrjfw86Ovp
Из-за шквалистого ветра, сильнейшего ливня и плохой видимости не смогли приземлиться четыре самолета. Они ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.
Подъем уровня рек в Сочи продлится до конца дня, говорится в экстренном сообщении Гидрометцентра. Помимо этого ожидаются сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра
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