Курорт под водой. Жуткие кадры наводнения в Сочи

Из-за шквалистого ветра, сильнейшего ливня и плохой видимости не смогли приземлиться четыре самолета. Они ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.

Подъем уровня рек в Сочи продлится до конца дня, говорится в экстренном сообщении Гидрометцентра. Помимо этого ожидаются сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра

