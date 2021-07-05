Курорт под водой. Жуткие кадры наводнения в Сочи

Согласно экстренному предупреждению, стихия не думает успокаиваться - ожидаются новые сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра.

Сочи оказался под водой из-за прошедших накануне ливней – вода в реках Мацеста и Хорота поднялась до критической отметки.

НСН собрала видео и фото устрашающего наводнения с популярного курорта.

В Сочи звучат сирены, введён режим ЧС, людей готовят к возможной эвакуации. Спасатели дежурят в городе.

Такая картина на Имеретинском пляже в Сочи. МЧС рекомендует туристам не выходить на набережные, в море, лес и горы.

Власти сообщают, что сейчас в Сочи находятся около 175 тысяч туристов.

Из-за шквалистого ветра, сильнейшего ливня и плохой видимости не смогли приземлиться четыре самолета. Они ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.

Подъем уровня рек в Сочи продлится до конца дня, говорится в экстренном сообщении Гидрометцентра. Помимо этого ожидаются сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра

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ФОТО: пресс-служба администрации Сочи
ТЕГИ:НаводнениеСочи
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