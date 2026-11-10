У серьезных литературных премий есть некая предвзятость к фантастике как к чему-то нишевому, но победу романа-антиутопии «Конец всего» в Букеровской премии можно трактовать как признание того, что хорошая литература не обязана укладываться в привычные жанровые границы и соответствовать ожиданиям, сказала НСН шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Букеровскую премию 2026 года получил роман-антиутопия «Конец всего» культового британского фантаста Майкла Джона Харрисона. 81-летний автор получил награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (67 тысяч долларов) за сатирическую антиутопию, действие которой разворачивается в недалеком будущем после катастрофы, разрушившей привычный общественный уклад. Это первое научно-фантастическое произведение, удостоенное «Букера». Писарева отметила, что Харрисону пришлось сражаться с довольно серьезными соперниками.

«С одной стороны, я удивилась выбору жюри, потому что у серьезных литературных премий есть некая предвзятость к фантастике как к чему-то жанровому, нишевому. С другой, роман Харрисона очень актуален, интересен и вполне отвечает запросам сегодняшнего читателя. Харрисону пришлось соревноваться с сильными соперниками — Джеймсом и Стюартом, которые уже награждались Букером. Да и Элизабет Страут тоже серьезный конкурент с мировым именем. Но то, что выиграл "Конец всего" и премию присудили именно научно-фантастическому роману можно трактовать как признание того, что хорошая литература не обязана укладываться в привычные жанровые границы и соответствовать ожиданиям», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, роман «Конец всего» выйдет в России весной 2027 года.

«Сила романа — в его жанровой свободе. Вообще "Конец всего" можно читать и как триллер, и как детектив, и как сатиру, и как антиутопию, и как дорожный роман, и даже как реалистическую прозу. На мой взгляд, это философский роман-антиутопия. Как верно сказала председатель жюри Букеровского комитета Мэри Бирд про него: "Это политика сегодняшнего дня, увиденная сквозь призму будущего". Думаю, книгу будет интересно прочесть всем – не только британцам. Да и совсем скоро у нас появится такая возможность: стало известно, что "Конец всего" выйдет в переводе Сергея Карпова весной 2027 года», — указала эксперт.

Она отметила, что произведения Харрисона переводились на русский язык.

«На русском языке Харрисон издавался, да и сейчас в каталоге "Литрес" есть его роман "Затонувшая земля поднимается вновь", за который Харрисон получил премию Голдсмитс в 2020 году. Кроме того, российский читатель знает его по фантастическим циклам Харрисона "Вирикониум" и "Свет". Можно предположить, что после вручения Букеровской премии их переиздадут, потому что на данный момент найти их в продаже непросто», — добавила Писарева.