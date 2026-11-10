Триллер, сатира и признание: Роман-победитель «Букера» ждут в России весной
«Конец всего» Майкла Джона Харрисона появится в России весной 2027 года, рассказала НСН Екатерина Писарева, а Константин Мильчин заявил, что среди россиян достаточно много поклонников творчества культового британского фантаста.
У серьезных литературных премий есть некая предвзятость к фантастике как к чему-то нишевому, но победу романа-антиутопии «Конец всего» в Букеровской премии можно трактовать как признание того, что хорошая литература не обязана укладываться в привычные жанровые границы и соответствовать ожиданиям, сказала НСН шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Букеровскую премию 2026 года получил роман-антиутопия «Конец всего» культового британского фантаста Майкла Джона Харрисона. 81-летний автор получил награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (67 тысяч долларов) за сатирическую антиутопию, действие которой разворачивается в недалеком будущем после катастрофы, разрушившей привычный общественный уклад. Это первое научно-фантастическое произведение, удостоенное «Букера». Писарева отметила, что Харрисону пришлось сражаться с довольно серьезными соперниками.
«С одной стороны, я удивилась выбору жюри, потому что у серьезных литературных премий есть некая предвзятость к фантастике как к чему-то жанровому, нишевому. С другой, роман Харрисона очень актуален, интересен и вполне отвечает запросам сегодняшнего читателя. Харрисону пришлось соревноваться с сильными соперниками — Джеймсом и Стюартом, которые уже награждались Букером. Да и Элизабет Страут тоже серьезный конкурент с мировым именем. Но то, что выиграл "Конец всего" и премию присудили именно научно-фантастическому роману можно трактовать как признание того, что хорошая литература не обязана укладываться в привычные жанровые границы и соответствовать ожиданиям», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, роман «Конец всего» выйдет в России весной 2027 года.
«Сила романа — в его жанровой свободе. Вообще "Конец всего" можно читать и как триллер, и как детектив, и как сатиру, и как антиутопию, и как дорожный роман, и даже как реалистическую прозу. На мой взгляд, это философский роман-антиутопия. Как верно сказала председатель жюри Букеровского комитета Мэри Бирд про него: "Это политика сегодняшнего дня, увиденная сквозь призму будущего". Думаю, книгу будет интересно прочесть всем – не только британцам. Да и совсем скоро у нас появится такая возможность: стало известно, что "Конец всего" выйдет в переводе Сергея Карпова весной 2027 года», — указала эксперт.
Она отметила, что произведения Харрисона переводились на русский язык.
«На русском языке Харрисон издавался, да и сейчас в каталоге "Литрес" есть его роман "Затонувшая земля поднимается вновь", за который Харрисон получил премию Голдсмитс в 2020 году. Кроме того, российский читатель знает его по фантастическим циклам Харрисона "Вирикониум" и "Свет". Можно предположить, что после вручения Букеровской премии их переиздадут, потому что на данный момент найти их в продаже непросто», — добавила Писарева.
Шеф-редактор «Яндекс Книг», литературный критик Константин Мильчин, в свою очередь, выделил главную художественную ценность романа-лауреата: это не просто история о выживании после катастрофы, а глубокое размышление о том, как экстремальные условия обнажают природу общества и человеческих связей.
«Главная сила и романа, и самого Харрисона в том, что он не то чтобы изобрел жанр постапокалиптики, а вывел его на новый уровень. Любая хорошая научная фантастика, любая хорошая постапокалиптика — это в первую очередь социальная фантастика. Автор фантазирует, как в результате глобальных катастроф или научных изменений меняется — или не меняется — общество и человеческие отношения», — отметил эксперт.
Он также отметил, что в России есть поклонники творчества Майкла Джона Харрисона.
«Я знаю о существовании преданных фанатов Харрисона в России. Решение жюри меня, в общем-то, не удивило. Лично я иррационально надеялся на Элизабет Страут — скорее просто из симпатии к этой известной и любимой в России писательнице. Харрисона сложно назвать очень известным автором, но и неизвестным российскому читателю он не является», — добавил Мильчин.
Ранее Екатерина Писарева рассказывала НСН, в чем заключается особенность получившей в 2026 году Нобелевскую премию по литературе писательницы Энн Карсон, и за что ее отметил Комитет.
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