Ненормально и опасно! Спасатель МЧС не поверил в оправдания главы Крыма

Аттестованный эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг версии главы Крыма и его помощника. По его словам, спасатели в гидрокостюмах должны не сопровождать лодки, а решать конкретные задачи.

«Спасатели в гидрокостюмах могли вытаскивать тела, могли спасать людей. Просто так спасатель в гидрокостюме не будет находиться в воде. Он может выполнять поставленную задачу. У спасателя задача спасение людей, животных, имущества. Либо восстановление коммуникаций. То есть если где-то есть водостоки, которые забились, то спасатели могут выполнять работы по устранению этой блокировки, чтобы вода уходила. Там целый ряд мероприятий может быть, но это точно не сопровождение лодки, на которой плывет высокопоставленный чиновник», - отметил Халилов.

По его словам, поездка в сопровождении нескольких лодок является не просто ненормальной, но и опасной. Ведь так могли пострадать люди, которые находятся в воде.

«Подъем воды резкий, мы не знаем, что находится под водой, в каком состоянии линии электропередач. Любой провод под напряжением падает в воду – и люди в ней становятся жертвами. Плюс любая коряга, машина, еще какое-то препятствие под водой также может привести к тому, что люди пострадают. Плывет моторная лодка. Рядом плывут люди, сопровождение. Сколько они будут плыть? Десять минут? Полчаса? Час? Поэтому это абсолютно ненормальная практика. Даже больше – это опасная практика. Находится людям в воде не с целью спасения ребенка, животного, а просто в сопровождении лодки, которая находится в достаточной безопасности, а люди в воде, которые находятся в такую погоду, подвергаются риску», - считает Халилов.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил об удвоении числа природных катаклизмов в России.

