Кушнер назвал конструктивными переговоры в Абу-Даби
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал состоявшиеся во вторник в Абу-Даби переговоры конструктивными. Об этом он написал в соцсети X по итогам трехсторонней встречи Москвы, Вашингтона и Киева.
По его словам, американскую делегацию воодушевляют прошедшие дискуссии. Кушнер добавил, что по поручению руководства Штатов команда работает над тем, чтобы положить конец разрушительному конфликту и создать механизмы безопасности, необходимые для обеспечения прочного мира во всей Европе.
Недавно пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль не собирается раскрывать подробности переговоров в Эмиратах.
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