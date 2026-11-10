Кушнер назвал конструктивными переговоры в Абу-Даби

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал состоявшиеся во вторник в Абу-Даби переговоры конструктивными. Об этом он написал в соцсети X по итогам трехсторонней встречи Москвы, Вашингтона и Киева.

Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

По его словам, американскую делегацию воодушевляют прошедшие дискуссии. Кушнер добавил, что по поручению руководства Штатов команда работает над тем, чтобы положить конец разрушительному конфликту и создать механизмы безопасности, необходимые для обеспечения прочного мира во всей Европе.

Недавно пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль не собирается раскрывать подробности переговоров в Эмиратах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ОАЭУкраинаПереговорыСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры