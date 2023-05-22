СМИ: замглавы администрации города Грайворон пострадал из-за обстрела

Заместитель главы администрации города Грайворон Белгородской области получил ранение во время обстрела здания администрации, передает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, два сотрудника МЧС также пострадали в результате обстрела.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли на территорию региона. RT, в свою очередь, передает, что злоумышленники захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол.

После официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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