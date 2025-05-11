Экс-глава Центробанка Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни

Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года в семье банкира. Его отец, Владимир Сергеевич Геращенко, с 1948 по 1958 год занимал должность первого заместителя председателя правления Госбанка СССР.

После окончания Московского финансового института в 1960 году, Геращенко начал свою карьеру с должности бухгалтера в Госбанке СССР. С 1965 года работал одним из директоров Moscow Narodny Bank в Лондоне, где приобрёл ценный международный опыт.

В ноябре 1992 года он был назначен председателем Центрального банка России, занимая этот пост до октября 1994 года. В этот период им была проведена жёсткая денежная реформа 1993 года, направленная на снижение высокой инфляции и сокращение денежной массы.

11 сентября 1998 года он снова возглавил Центральный банк РФ. Чуть позже, в ноябре 1998 года Геращенко был назначен управляющим от России в Международном валютном фонде, но в августе 2000 года был освобождён от этой должности.

15 марта 2002 года Геращенко был досрочно отправлен в отставку с поста главы ЦБ.

Геращенко награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

