СМИ: ВСУ нанесли удар по гостинице и автомойке в Рыльске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мэр: Мирный житель Горловки в ДНР погиб в результате атаки со стороны ВСУ

По данным Mash, под обстрел попали гостиница и автомойка. По предварительным сведениям, удар был нанесён ракетами HIMARS.

Как отмечает Mash, рядом с разрушенными зданиями находятся школа и мост через реку Сейм. Есть опасения, что под завалами могут быть люди. Пока точное число пострадавших не установлено.

Ранее сегодня мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки со стороны украинских войск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Курская ОбластьРоссия

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