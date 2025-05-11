СМИ: ВСУ нанесли удар по гостинице и автомойке в Рыльске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, под обстрел попали гостиница и автомойка. По предварительным сведениям, удар был нанесён ракетами HIMARS.
Как отмечает Mash, рядом с разрушенными зданиями находятся школа и мост через реку Сейм. Есть опасения, что под завалами могут быть люди. Пока точное число пострадавших не установлено.
Ранее сегодня мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки со стороны украинских войск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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