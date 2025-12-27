Лоза назвал телепроект «Давай поженимся!» пошлой чепухой
Юрий Лоза поделился разочарованием от участия в шоу «Давай поженимся». Гневный пост артист опубликовал в своем Telegram-канале.
Музыкант согласился прийти на съёмки лишь при условии, что исполнит не хит «Плот», а другую, новогоднюю песню. Хотя продюсеры дали обещание, программа, по словам артиста, целиком строилась вокруг его главного хита: ведущие использовали образ плота, пели песню и имитировали её сюжет.
Лоза выдержал съёмки до конца в надежде всё‑таки спеть запланированную композицию, но в эфире от неё остались лишь фрагменты — монтажёры вырезали два куплета из трёх.
В своих соцсетях артист резко раскритиковал формат передачи, назвав её «отстойным проектом» и усомнившись в целесообразности участия.
Ранее Лоза в эфире НСН поспорил с певцом и композитором Дмитрием Маликовым из-за советских песен.
