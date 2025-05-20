Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более двух тысяч человек
Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В ходе Петербургского международного юридического форума он указал, что теракт был совершён «таджиками-мигрантами», арестованы уже 19 человек.
«Там была целая организованная группа... Уголовное дело насчитывает 500 томов», - уточнил Бастрыкин.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовали спецслужбы недружественного государства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru