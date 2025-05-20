Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более двух тысяч человек

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

19 обвиняемых и мемориал: Со дня теракта в «Крокусе» прошел год

В ходе Петербургского международного юридического форума он указал, что теракт был совершён «таджиками-мигрантами», арестованы уже 19 человек.

«Там была целая организованная группа... Уголовное дело насчитывает 500 томов», - уточнил Бастрыкин.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовали спецслужбы недружественного государства, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактыПострадавшиеСледственный Комитет РфАлександр Бастрыкин

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